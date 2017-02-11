| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

大量點餐卻不來拿 網友：老師你浪費了60份食物

2017-02-11  23:18

〔即時新聞／綜合報導〕有在速食業工作的網友發文指出，日前有補習班老師上門訂了60份餐點，說是之後要給同學出遊使用，不料當他們如期準備好餐點時，對方卻沒依約來拿，打過去詢問卻只得到「改行程」、不要了的回應，讓她心痛地的表示「老師你浪費了60份食物」。

這名網友是於9日晚間在「Dcard」發文，據其指出，他們是位於豐原戲院對面的麥當勞，有兩位年輕的補習班女老師在上週前來點了60份餐點，希望能在9日下午1點取餐，原訂是要看完電影才來拿，但當天過了1點卻一直沒有人來取餐，直到當班經理致電給對方時，對方才說因為電影改時間，餐點不要了，結果實際有61份整的餐點全數報銷，經理也只能無奈的表示，開放給員工食用。

但當天上班的最多只有15位，加上有的人已吃飽了，最終是把餐點送到鄰近的育幼院才解決。針對網友詢問點餐的老師是否有付款，PO文網友表示事先並沒付錢，若以一份餐點最低95元來算，應支付的金額也多達5795元，針對網友詢問為何不公佈老師的名字，PO文網友則說她也不知道老師的名字。

廣告
  • 有在速食業工作的網友發文指出，日前有補習班老師上門訂了60份餐點，之後卻沒依約來拿，還是打去問時才說因為行程改了就不來拿，讓網友心痛地說，「老師你浪費了60份食物」。（圖擷自Dcard）

    有在速食業工作的網友發文指出，日前有補習班老師上門訂了60份餐點，之後卻沒依約來拿，還是打去問時才說因為行程改了就不來拿，讓網友心痛地說，「老師你浪費了60份食物」。（圖擷自Dcard）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DCARD 奧客 浪費 麥當勞 點餐
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：大量點餐卻不來拿 網友：老師你浪費了60份食物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.