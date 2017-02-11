大量點餐卻不來拿 網友：老師你浪費了60份食物

2017-02-11 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕有在速食業工作的網友發文指出，日前有補習班老師上門訂了60份餐點，說是之後要給同學出遊使用，不料當他們如期準備好餐點時，對方卻沒依約來拿，打過去詢問卻只得到「改行程」、不要了的回應，讓她心痛地的表示「老師你浪費了60份食物」。

這名網友是於9日晚間在「Dcard」發文，據其指出，他們是位於豐原戲院對面的麥當勞，有兩位年輕的補習班女老師在上週前來點了60份餐點，希望能在9日下午1點取餐，原訂是要看完電影才來拿，但當天過了1點卻一直沒有人來取餐，直到當班經理致電給對方時，對方才說因為電影改時間，餐點不要了，結果實際有61份整的餐點全數報銷，經理也只能無奈的表示，開放給員工食用。

但當天上班的最多只有15位，加上有的人已吃飽了，最終是把餐點送到鄰近的育幼院才解決。針對網友詢問點餐的老師是否有付款，PO文網友表示事先並沒付錢，若以一份餐點最低95元來算，應支付的金額也多達5795元，針對網友詢問為何不公佈老師的名字，PO文網友則說她也不知道老師的名字。