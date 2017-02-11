月光朦朧高掛 成台北燈節意外亮點

遊行花車經過後，月亮才被人潮發現，高掛在大樓旁吸引人們拍照。（記者黃建豪攝）

2017-02-11 20:01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節「西區嘉年華大遊行」在晚間7時半後逐漸邁入尾聲，靠近北門側的人潮原已逐漸散去，但也因遊行花車已遠離，原本被絢爛燈光掩蓋的月亮這才冒出頭，高掛在大樓頂端畫面優美，中華街兩側的人們紛紛駐足拍照，意外吸引不少人潮回流。

不過，月亮搶光風采的並沒太久，不到10分鐘，已繞行一圈的遊行花車就從漢口街二段駛出，再度將人們目光吸走。