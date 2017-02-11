| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

月光朦朧高掛 成台北燈節意外亮點

遊行花車經過後，月亮才被人潮發現，高掛在大樓旁吸引人們拍照。（記者黃建豪攝）

2017-02-11  20:01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節「西區嘉年華大遊行」在晚間7時半後逐漸邁入尾聲，靠近北門側的人潮原已逐漸散去，但也因遊行花車已遠離，原本被絢爛燈光掩蓋的月亮這才冒出頭，高掛在大樓頂端畫面優美，中華街兩側的人們紛紛駐足拍照，意外吸引不少人潮回流。

不過，月亮搶光風采的並沒太久，不到10分鐘，已繞行一圈的遊行花車就從漢口街二段駛出，再度將人們目光吸走。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北燈節 月亮 遊行
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：月光朦朧高掛 成台北燈節意外亮點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.