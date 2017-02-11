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雲林褒忠元宵節「吃飯擔」 擠進7萬人

元宵節「吃飯擔」，現場擠進7萬人。 （記者詹士弘攝）

2017-02-11  20:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年一度雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境及吃飯擔文化節，今天在褒忠鄉新湖村舉行，吸近近7萬人與會，主辦的新厝仔只有百餘戶人家，光油飯就準備了2800斗，要讓來自全國各地的香客吃飽飽，保平安。

褒忠鄉馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔活動已有71年歷史，與台北平溪放天燈、台南鹽水放蜂炮號稱台灣元宵節三大民俗廟會活動，吃飯擔由褒忠、東勢地區數鄉五股十四庄輪流舉辦，今年由新厝仔輪值，15年才輪一次。

新厝仔在地參天府榮譽主委楊高權表示，新厝仔雖然是小村落，主辦吃飯擔得15年才輪值一次，但居民齊力把吃飯擔辦到最好，在兩公頃的田地上準備數萬人份的油飯、湯頭迎接遶境的陣頭隊伍與香客，光油飯就準備了2800斗，還有各式的羊肉爐、飲料，讓全國各地遠到而來的近7萬名鄉親吃平安。

縣長李進勇表示，馬鳴山鎮安宮五年千歲「大科遶境祈安」及「吃飯擔」已獲正式登錄為「雲林縣無形文化資產」，目前鎮安宮希望將文化資產提升至「國家級」，因為有各位鄉親的參與，鎮安宮的努力一定能完滿達成，另李進勇也表示，台灣燈會在十幾公里外的虎尾舉行，請鄉親吃飽後，再一起逛燈會。

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  • 羊肉爐用了3隻全羊，吸引民眾排長龍準備享用。（記者詹士弘攝）

    羊肉爐用了3隻全羊，吸引民眾排長龍準備享用。（記者詹士弘攝）

  • 吃飯保平安。（記者詹士弘攝）

    吃飯保平安。（記者詹士弘攝）

  • 吃飯保平安。（記者詹士弘攝）

    吃飯保平安。（記者詹士弘攝）

  • 元宵節「吃飯擔」，現場擠進7萬人。（記者詹士弘攝）

    元宵節「吃飯擔」，現場擠進7萬人。（記者詹士弘攝）

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