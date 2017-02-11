台港日韓大PK！日網友：台男最性格 卻最不會打扮

2017-02-11 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣、日本、韓國和香港因為地理位置相近，經常被拿來互相比較。最近1位在台灣工作過的日本網友，就貼出他心中認為4個地方男性在打扮、身材和性格等方面的比較。

曾在台灣工作3年的日本網友Yosimichi Iwhata昨天在臉書貼出一張比較圖，他依照自己的觀察，分析台、港、日、韓男生之間的差異。他認為日本男生最會打扮、外語能力最差；香港男生外語能力最佳、身材卻最不好；韓國男生身材最好、但性格卻最不好；而台灣男生則是最性格、卻最不會打扮。不過如果談到好色程度，4地的男生都差不多。

這樣的比較引來各國網友討論，有日本網友看到後留言，「沒錯，男生都很好色...」也有香港網友質疑，「港男身材還可以啊。」也有台灣網友看到後開心表示，「Taiwan No.1！」