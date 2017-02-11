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雲科大「雲寶寶」 中日雙塔璀璨綻放

2017-02-11  19:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會雲林科技大學不缺席，打造高9公尺的雲科大吉祥物「雲寶寶」，透過LED數位混光系統，呈現出1677萬色的全彩光效設計；台北101和東京晴空塔花燈也合體展出，到虎尾主燈區就能看見雙塔綻放的璀璨光芒。

「雲寶寶」係雲科大與日本Panasonic合作，導入世界首次開發的光ID技術，觀眾在現場使用智慧型手機下載LinkRay光ID APP後，再透過手機相機的感應接收資訊，並與雲寶寶合照上傳「臉書」後，就可以得到精美的小禮物。

在雲林也能看見台北101和東京晴空塔！2013年台灣、日本兩大城市地標台北101、東京晴空塔締結友好同盟關係，這回雙塔首度共同製作幸福花燈並於雲林燈會亮相。

雙塔地標合作除了象徵台日企業及民間的友好合作外，冀望也帶動國人有機會至台日兩大觀光地標旅遊。

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  • 台北101花燈。（記者詹士弘攝）

    台北101花燈。（記者詹士弘攝）

  • 東京晴空塔。（雲林縣政府提供）

    東京晴空塔。（雲林縣政府提供）

  • 9公尺高的雲科大吉祥物「雲寶寶」，導入世界首次開發的光ID技術。（記者詹士弘攝）

    9公尺高的雲科大吉祥物「雲寶寶」，導入世界首次開發的光ID技術。（記者詹士弘攝）

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