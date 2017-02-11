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內湖鬧元宵「夜弄土地公」 炸出驚人火雲

內湖「夜弄土地公」登場，炮火沖天，炸出一團火雲。（記者蔡亞樺攝）

2017-02-11  19:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是元宵節，各地舉辦熱鬧的慶典，已有百年歷史的內湖夜弄土地公今晚登場，將土地公請上神轎出巡繞境，沿途店家將鞭炮堆在神轎頂上，「炮炸」土地公，祈求生意興隆發大財，越炸越旺，把元宵氣氛帶到最高點。

今晚的「夜弄土地公」在傍晚間5點，信徒將土地公請出神龕，待擲筊請示後，土地公被請上神轎，遶境行程沿內湖路2段、金龍路等路，再到成功路3段174巷26弄路口折返經內湖路2段，抵達龜頭福德寺終點。

神轎所到之處的沿途店家，將鞭炮堆在神轎上施放，整條成功路二段都是煙花和砲響，場面相當壯觀，不少人身上沾滿鞭炮炮屑。

維護現場安全，現場出動不少警消人員維持秩序，留下的滿地炮屑，廟方人員趕緊灑水滅火，拿出打掃工具清理炮屑，避免鞭炮再度引燃。

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  • 內湖區元宵活動「夜弄土地公」，店家施放鞭炮，炸出一團火雲，煙霧瀰漫。（記者蔡亞樺攝）

    內湖區元宵活動「夜弄土地公」，店家施放鞭炮，炸出一團火雲，煙霧瀰漫。（記者蔡亞樺攝）

  • 內湖夜弄土地公登場，沿途商家準備眾多鞭炮，深信炸的越旺，財運越佳。（記者蔡亞樺攝）

    內湖夜弄土地公登場，沿途商家準備眾多鞭炮，深信炸的越旺，財運越佳。（記者蔡亞樺攝）

  • 內湖夜弄土地公登場，點燃後的炮屑遍佈滿地，現場人員趕緊灑水避免再起火。（記者蔡亞樺攝）

    內湖夜弄土地公登場，點燃後的炮屑遍佈滿地，現場人員趕緊灑水避免再起火。（記者蔡亞樺攝）

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