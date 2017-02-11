小病直衝大醫院看診漲價 最快六月上路

衛福部修改健保部分負擔規定，未經轉診就到醫學中心看門診，部分負擔得多付六十元，急診檢傷分類三到五級患者將調漲一百元，最快今年六月上路。（資料照，記者王秀亭攝）

2017-02-11 19:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕小病就別直衝大醫院。衛福部修改健保部分負擔規定，未經轉診就到醫學中心看門診，部分負擔得多付六十元，急診檢傷分類三到五級患者將調漲一百元，最快今年六月上路。

門診部分負擔得多付60元 調整到420元

許多民眾看病愛往大醫院跑，但其實多數症狀只要在一般診所就能解決，跑到大醫院還掛急診反而造成急診壅塞和醫療浪費。

衛福部去年就確定要調漲未經轉診的部分負擔費用，如今公告，未來在西醫門診，未經轉診就跑醫學中心門診，現行要付三六○元，調整到四二○元；若是經醫師評估需轉診才到醫學中心，則只需負擔一七○元，到區域醫院部分負擔為一百元。

急診檢傷分類3到5級患者 調漲到550元

另外，在急診部分，檢傷分類在三到五級的患者，部分負擔將從現行四五○元調漲到五五○元；夜間零時到凌晨六時，則維持四五○元不變，區域醫院、地區醫院暫不調整。

衛福部社會保險司司長商東福表示，目前在統整意見和做修改，最快今年六月就上路，讓醫療機構針對新政策做教育訓練，並調整電腦計價系統等。

衛福部長陳時中昨天和基層醫師們座談時也提出，未來以「轉診患者」優先的想法，相同病情的患者從基層經評估轉診到大醫院，可優先看診和住院，部分負擔費用也能減免。