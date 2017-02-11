記得兒時提燈籠的樂趣嗎﹖這個里幫你找回童趣

2017-02-11 19:39

〔記者許國楨／台中報導〕今天是元宵節，台中市南區國光里連續19年舉辦提燈籠踩街活動，雖然寒流來襲，但大小里民不畏嚴寒一起提燈籠踩街感受年節氣氛，在鑼鼓聲中為冷冷的街道增添溫暖，里民說，長大後元宵節雖有官方主導舉辦大型燈會活動，但總覺得少了些兒時的那份感動，看到這麼多人走出家門一起提燈籠踩街，讓人覺得饒富童趣。

由於13日就要開學了，許多家長把握寒假最後機會，帶著小朋友一起提燈籠踩街散步街頭，包括國光里長陳仁榮、市議員邱素貞、南區區長鍾正光、台中市醫師公會理事長羅倫檭夫婦等人也來參加踩街一起同樂。

在鑼鼓開道中，長長人龍穿梭社區大街小巷，主辦單位沿途發送小提燈吸引許多民眾加入，入夜後人潮綿延近百公尺猶如一條長長的燈河在夜空綻放光芒，由於晚間氣溫驟降，主辦單位貼心準備熱呼呼「台灣小吃」，讓民眾暖暖胃。

里長陳仁榮表示，國光里舉辦提燈籠踩街慶團圓活動，號召里民走出戶外，每年都吸引數百民眾參加，已成為在地重要民俗活動，邱素貞指出，都會生活人際關係較淡薄，里民相揪提燈籠踩街除可以活絡人際關係、凝聚社區情誼，發揮在地守護功能，具有正面意義。

里民林太太說，從外地嫁到國光里，平常少有機會可以跟左鄰右舍聯誼，剛好可以利用這個機會交流，這麼多社區民眾一起提燈籠踩街，真的是熱鬧又有趣﹔李姓里民說，在年節氣氛愈來愈淡的現代，還有這麼多人走出家門一起提燈籠踩街，讓人感受到濃濃的年味，更重拾兒時提燈籠的樂趣。