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平溪天燈節登場 點亮璀璨夜空

平溪天燈節今天晚上在十分廣場登場。（記者方賓照攝）

2017-02-11  19:25

〔記者林欣漢／新北報導〕「北天燈，南蜂炮」平溪天燈節今天晚上在十分廣場登場，分8波施放共1200盞天燈到天際，儘管寒流來襲但未下雨，現場擠滿數以萬計遊客，一睹天燈冉冉升空的美景，期許願望成真，場面熱鬧。

元宵節的平溪天燈與台南鹽水蜂炮齊名，今年20呎的「台日交流」主燈是由新北市平溪區十分國小與台北市日僑學校逾百名小朋友攜手繪製，燈面上精心繪製十分瀑布、野柳女王頭、淡水紅毛城，以及淺草寺、晴空塔等台日熱門景點。

新北市長朱立倫在主燈上寫下「積善積福」，日本台灣交流協會沼田幹夫寫下「敬天愛人，和顏愛語」，盼以觀光旅遊交流讓台日關係有更多的可能性及永續性，友誼長存。

「今年要嫁給你」、「身體健康」民眾將心裡願望寫在天燈上，期盼能上達天聽，今年是雞年，主辦單位也準備一盞金雞造型應景主燈，於最後一波施放，遊客直呼可愛極了，晚間日本秋田縣大仙市也施放當地傳統天燈「太田火祭」，與台灣天燈相互輝映，點亮璀璨夜空，讓民眾驚豔不已。

朱立倫表示，平溪天燈節邁入第19個年頭，現在天燈節已從地方活動變成台灣十大景點，去年獲國家地理雜誌推薦為「全球十大最佳冬季旅遊」之一，全年都能看到各國遊客的身影，也提升新北市在國際上的能見度。

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平溪天燈節分8波施放共1200盞天燈到天際。（記者方賓照攝）

新北市長朱立倫稍早與貴賓一同施放主燈。（記者方賓照攝）

儘管寒流來襲但未下雨，現場擠滿數以萬計遊客，一睹天燈冉冉升空的美景。（記者方賓照攝）

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