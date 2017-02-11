元宵提燈不怕寒流！鹿港準備了暖胃的...

寒流來了，鹿港元宵提燈踩街照樣進行。（記者劉曉欣攝）

2017-02-11 19:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是寒流來襲，元宵節就是要歡喜提燈籠！彰化縣鹿港鎮在踩街結束後，還準備了暖和的湯圓，真是太暖心了！

年味十足的鹿港小鎮，今天從早到晚都是充滿元宵味，早上有社區媽媽搖元宵，下午則是先發放湯圓給民眾品嘗，傍晚則是元宵提燈踩街的重頭戲上場，鹿港鎮公所貼心準備熱湯圓給民眾暖胃，以免受寒。

今年參加踩街的有表演社團，也有民俗藝陣，還有大小朋友提燈籠踩街，由於天氣很冷，加上鹿港風的威力驚人，民眾都穿上最暖和的衣服，家長則為小朋友戴上手套、圍上圍巾，讓提燈籠不會受凍。

鹿港提燈踩街活動終點在鹿港文武廟，還有小鹿市集可以逛逛，現場更貼心準備熱湯圓給民眾暖胃，憑著鹿港鎮公所發放的小提燈就可以換取摸彩券，由於大獎豐富，寒流中人潮依舊滿滿，希望能夠如願中大獎。

和美鎮公所今年提燈踩街活動，還結合到店家闖關，讓和美小鎮市區到處都是提燈人潮，最後回終點和東國小，持蓋滿章闖關卡投入摸彩箱參與摸彩。

社區媽媽早上先搖元宵。（記者劉曉欣攝）

寒流來了，鹿港元宵提燈踩街照樣進行。（記者劉曉欣攝）