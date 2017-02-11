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上山賞雪該怎麼穿？醫師：千萬別穿牛仔褲

2017-02-11  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，高海拔山區紛紛飄雪，吸引不少民眾上山賞雪，不過醫師提醒，前往雪地要避免穿牛仔褲，以免因吸水造成腳部失溫。

綜合媒體報導，淡水馬偕醫院家醫科主治醫師詹欣隆表示，登山賞雪要穿防寒、防水、防滑的衣物和鞋子，以免水氣凝結造成危險，而三高病患及氣喘患者，也要避免一時興起衝上山，以防病情受到影響。

詹欣隆也強調，牛仔褲不防水，在濕氣重的環境下會持續吸水，有如冰棒，導致腿部周邊血管失溫，甚至產生心血管急症，提醒民眾要避免穿牛仔褲上山。

台灣野外地區緊急救護協會副理事長王士豪醫師則建議民眾，採「三層式洋蔥穿法」，內層要排汗、中層注重保暖、外層防風防水，也可搭配毛帽遮住太陽穴和雙耳，這樣保暖最周全，至於台灣的雪靴很多只是「外型像雪靴」，但實際上防水、防滑效果都不好；開車者也要戴上雪鏡，確保駕駛安全。

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  • 寒流來襲，玉山飄降瑞雪，群峰變成一片雪白世界。（記者謝介裕翻攝）

    寒流來襲，玉山飄降瑞雪，群峰變成一片雪白世界。（記者謝介裕翻攝）

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