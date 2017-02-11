嘉年華遊行熱鬧開走 柯文哲：開心過元宵

長達7百公尺的遊行隊伍，高八公尺「萌版林默娘」花車，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

2017-02-11 20:02

首次上稿 19:29

更新時間 20:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「西城嘉年華大遊行」今晚在西門町街頭熱鬧開走！台北市長柯文哲致詞時表示，今天台北燈節在台北西區舉行，這幾天天氣很冷，「但是過去一個星期，我們在整個舊城區燃起了一個熱情」。

柯指出，台北西區本來就是台北發展的起點，但是這幾年的發展慢慢往東而去，所以整個舊城區就慢慢消沉，今年把燈節重新帶回到台北舊城區，聽到很多人都說他們很久都沒有回到西門町，在這地方重新逛一逛，也重溫了過去那個年代的回憶，今年燈節有很多年輕朋友來參加，但是有更多爸爸媽媽帶著小朋友，甚至是三代同堂一起來看燈節，都一起重溫了元宵過節的歡樂景象。

柯表示，有朋友告訴他，若不是這次燈節，已經很久沒來西門町了，但是這次從北門到西門町，一路看花燈、吃吃喝喝，他覺得這個地方景象依舊，但是也有很多改變，這種新舊夾層的感覺，讓他覺得非常感動。柯文哲說，在台北的舊城區，也是最新潮、年輕人的西門町，可以在這個傳統的節日，注入新舊融合的元素，成為台北市民共同的回憶。

柯文哲指出，今年的西城嘉年華大遊行，有很多在地特色元素的大型花車，很多學校的儀隊、啦啦隊，也有新住民團體的參與，他內心希望「開放政府、全民參與」這種理想可以實現，「這是一個全民參與，多元文化的展現」，從過去的提燈籠，到現在的花車遊行，希望這個熱鬧的活動結合傳統與創新，能夠藉著這場熱鬧的大遊行，把這個燈節氣氛炒到最高點，也「讓我們高高興興地過元宵節」。

「西城嘉年華大遊行」今晚在西門町街頭熱鬧開走，台北市長柯文哲領軍遊行。（記者簡榮豐攝）

各式遊行的造型吸睛。（記者簡榮豐攝）

花樣百出的遊行，柯文哲和夫人陳佩琪也看的目不轉睛。（記者簡榮豐攝）

花車與表演團隊場面盛大熱鬧。（記者簡榮豐攝）

遊行隊伍各式花車，吸引許多民眾前往欣賞。（記者簡榮豐攝）

花車與表演團隊場面盛大熱鬧。（記者簡榮豐攝）

表演者的造型耀麗奪目。（記者簡榮豐攝）

連熊讚也來湊熱鬧。（記者簡榮豐攝）