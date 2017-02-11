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爭睹台北燈節遊行 人車塞爆險象環生

成都路、西寧南路口僅有約十名警力維持交通，民眾卻不受控制到處亂竄找好視野。（記者張凱翔攝）

2017-02-11  19:28

〔記者張凱翔／台北報導〕二〇一七台北燈節首度移師西門町舉辦，除了元宵花燈沿著中華路沿線展出以外，警方也將成都路、西寧南路遊行會經過的地帶以交管黃膠帶封起，方便遊行隊伍通過。但實際上西寧南路、成都路口仍被塞爆，公車、遊覽車、汽機車沿著西寧南路由北往南貫穿人群，群眾擠在路口想要越過馬路找好景點，現場卻只有十名警力根本無力控制亂竄民眾，現場還有媽媽抱著嬰兒人車爭道，連遊行隊伍也被衝擊。

遊行隊伍從中華路、成都路交叉口位於西門町捷運站六號出口前主舞台廣場出發，經成都路穿過西寧南路，最後往康定路左方轉出。人潮從中華路、成都路廣場一路塞爆到成都路、西寧南路口，直到接近康定路才有辦法自由行走，在前半段完全是寸步難行。警方在成都路、西寧南路部屬約十名左右警力，控制群眾不要任意穿越馬路影響到遊行隊伍，並控制西寧南路上的車流，但群眾為了取得更好視野，紛紛不受控制到處亂竄，場面十分驚人。

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  • 西寧南路、成都路口遊行隊伍經過之處人車爭道，還有媽媽抱著嬰兒搶過馬路，險象環生。（記者張凱翔攝）

    西寧南路、成都路口遊行隊伍經過之處人車爭道，還有媽媽抱著嬰兒搶過馬路，險象環生。（記者張凱翔攝）

  • 成都路況要到靠近康定路段才稍有好轉，行人也能自由穿越馬路。（記者張凱翔攝）

    成都路況要到靠近康定路段才稍有好轉，行人也能自由穿越馬路。（記者張凱翔攝）

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