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宇老再下冰霰？ 氣象站：那是霧淞

宇老觀景台在這波寒流中一度因為濕氣和低溫，出現「霧淞」，遊客誤以為是下霰，但是興奮下車搶拍的心情相同。（記者黃美珠攝）

2017-02-11  20:02

〔記者黃美珠／尖石報導〕強烈寒流來襲，新竹縣尖石鄉的宇老觀景台周邊近日也下霰？白茫茫的一片，幸運碰上的遊客興高采烈下車搶拍，但是新竹氣象站表示，這波寒流無論水氣或是氣溫都還不致有出現冰霰的條件，宇老觀景台正逢一個風口，平常霧氣就多，霧氣碰到零度以下更低溫的樹枝、樹葉重新結為鬆散的冰晶，這是「霧淞」，不是冰霰。

新竹氣象站表示，「霰」是在空氣中就凝結，類似雪花般飄落地面的結晶，「霧淞」則恰巧相反，它是霧氣碰到冰冷物體重新凝結在物體上的冰晶。

新竹縣警局橫山分局宇老派出所表示，昨天、前天當地氣溫都在攝氏負1度，今天也很冷，但已沒有前2天的霧氣。

昨天從該所所在的宇老觀景台一直到約3、400公尺遠的魯壁山莊處，沿途路旁的樹木枝條、葉面、或是雜草等變成了白茫茫一片。但是說也奇怪，離開這個路段的竹60線其他地區則都正常。

員警研判，這跟宇老地勢高，當地又是一個風口有關，當地就算天氣晴朗時也常見有霧氣繚繞，他們一度也以為這又是下霰了。

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  • 新竹氣象站表示，這波的水氣和溫度還不構成新竹出「霰」的條件，宇老觀景台周邊的風口區，樹枝上的白色冰晶是「霧淞」現象。（記者黃美珠攝）

    新竹氣象站表示，這波的水氣和溫度還不構成新竹出「霰」的條件，宇老觀景台周邊的風口區，樹枝上的白色冰晶是「霧淞」現象。（記者黃美珠攝）

  • 新竹氣象站表示，寒流來時，霧滴碰到零度以下的樹枝等物體時，會再次凝成白色鬆散的冰晶，就成了「霧淞」。（記者黃美珠攝）

    新竹氣象站表示，寒流來時，霧滴碰到零度以下的樹枝等物體時，會再次凝成白色鬆散的冰晶，就成了「霧淞」。（記者黃美珠攝）

  • 新竹氣象站表示，寒流來時，霧滴碰到零度以下的樹枝等物體時，會再次凝成白色鬆散的冰晶，就成了「霧淞」。（記者黃美珠攝）

    新竹氣象站表示，寒流來時，霧滴碰到零度以下的樹枝等物體時，會再次凝成白色鬆散的冰晶，就成了「霧淞」。（記者黃美珠攝）

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