古蹟宿舍變身台日交流基地 「水上町交流館」開幕
2017-02-11 19:28
「水上町交流館」進駐台南市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」丙種官舍。（記者劉婉君攝）
［記者劉婉君／台南報導］台南市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」中的丙種官舍，已於去年7月修復完成，為活化文化資產，台南市政府將丙種官舍A棟規劃為台日文化及物產交流平台，首檔邀請和台南有著友好協定的日本群馬縣水上町進駐，「水上町交流館」今天下午開幕，推廣當地的特色產業、工藝產品及觀光旅遊。
「水上町交流館」推廣期為半年，開幕式上，水上町安排日本傳統祝賀用的「鏡開儀式」，敲擊酒樽以示開張，台日兩國的舞蹈團並共同表演傳統日本舞，現場還有清酒、湯圓、日本鄉土料理等供與會者品嚐。
台南市旅行商業同業公會理事長蘇榮堯及水上町觀光協會代表理事深津卓，也代表雙方觀光業者，在台南市長賴清德及水上町町長岸良昌見證下，簽訂友好協定，未來將推動更緊密的觀光交流。
賴清德致詞時表示，水上物語交流館的設立代表日本群馬縣水上町跟台南感情的進一步交流。市府也希望透過這個平台，不僅日本的友好城市可以來台行銷文化觀光，也可以向日本行銷台南，並將原台南州立農事試驗場宿舍群營造成和風的聚落，民眾不用出國就能體驗日本文化。
岸良昌表示，造訪水上町的外國人住宿客人中，有半數以上來自台灣，且屬台南人最多，相信水上町交流館勢必能吸引更多台灣民眾到水上町觀光旅遊。
正在台南long stay的「鶯料理」第三代天野朝夫也來觀禮，見證台日友誼，市長賴清德表達感謝之意。
台南州立農事試驗場創設於大正12年（西元1923年），日式宿舍群現存有5棟，包含場長宿舍、2棟丙種判任官舍及2棟丁種判任官舍，於2004年公告為市定古蹟。
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