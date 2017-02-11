抗寒新飲品 奶茶加「辣」變溫暖了
2017-02-11 19:14
寒流來襲，飲料業者趁勢推出「辣」飲，吸引嘗鮮消費者。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕寒流來襲，「辣」飲上市！這波寒流冷颼颼，飲料店熱飲生意也增加，彰化縣芳苑王功一間飲料店，針對沿海寒流強猛的特性，研發「辣」奶茶口味，還能選擇由死神椒、鬼椒、朝天椒，3種辣度，一推出就吸引不少遊客目光，大喊「好甜、好辣」，瞬間身體都暖和起來了！
經營王者之蚵冰飲店的業者莊倍豪指出，王功靠海，每當寒流來襲時，冷風加海風，體感溫度都比內陸鄉鎮低3度以上，消費者雖然買了熱飲，但是喝完沒多久身體也很快就冷卻了，為了延續抗寒，所以研發奶茶加辣口味，把辣椒研磨製粉，加入奶茶或咖啡中，不僅暖和身體，連精神都來了。
莊倍豪說，自己平時就喜歡研究創意食品，加上當地有朋友種植辣椒，因此拿來調味，發現口感跟奶類飲品很搭，於是調整辣度，分別用朝天椒製成的小辣，鬼椒製成的中辣，還有用綽號「死神」卡羅萊納椒製成的大辣，不敢吃辣椒者也可以選擇薑母口味。
遊客洪歆茹表示，平時喜歡吃辣，看到加辣奶茶覺得很特別，因此點了最辣的死神椒嘗試，覺得比以前吃過的辣還辣，喝完瞬間身體都暖和起來，很適合冬天時候來喝；莊倍豪也說，死神椒是世界第一辣辣椒，消費者只敢觀望，大多還是選擇中辣鬼椒口味，歡迎挑戰者嘗試，到2月底挑戰成功者就任送1杯飲料。
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