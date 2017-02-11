台北燈節大遊行今登場 柯P：待會看看就知道

2017臺北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」11日晚間熱鬧登場，長達7百公尺的遊行隊伍，有藍鵲、楊桃冰、壽司、菠蘿麵包等美食造型花車及高八公尺「萌版林默娘」花車與表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

2017-02-11 19:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二〇一七台北燈節「西城嘉年華大遊行」今晚登場，對於西門町首次封街舉辦嘉年華遊行活動，今天媒體問柯文哲對於一路上的交通「感覺如何？」柯文哲表示，他從忠孝東西路那邊抵達會場，一路上還算順暢，不過不知道其他地方狀況如何，但他強調有成立「交通順暢小組」，即時監控詮釋的交通流量，據他所知，警察局、交通局、加上「動員了很多義交幫忙維持交通」，目前看來車流狀的狀況都還好，「因為今天是假日車流量本來就比較少一點。」

由於柯文哲昨天受訪時表示不知道觀傳局在「弄什麼出頭」，心裡感到「忐忑不安」，柯文哲今笑稱「老實說，連花車做好了沒有都不知道，到昨天有花車都還在做」，表示等下看看就知道了。

市長夫人陳佩琪今也陪同出席活動，柯文哲笑說「她也很想來看」，主動要求一起來。陳佩琪旋即接話微笑說，「這是跟過去不同的風貌，很想來看一下」，陳指出以前都是定點式的賞燈，這次有不同的樣子，「很期待能夠看到這次遊行。」

媒體進一步問柯文哲有沒有事先跟另一半介紹這次花車遊行的特色，也許是老婆就在身邊，柯文哲心情愉悅大笑表示，「不用啦，這她來看就知道，今天大家看就知道了，」並說自己也是很好奇，想說看看是什麼樣子，陳佩琪則在一旁呵呵笑出聲。

造型花車。（記者簡榮豐攝）

造型花車。（記者簡榮豐攝）

造型花車。（記者簡榮豐攝）