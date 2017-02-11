| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

合歡山道路結冰 台14甲翠峰至大禹嶺晚間封閉

公路總局今下午5時至明天清晨7時於18K翠峰至41K大禹嶺路段實施封閉。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-11  19:08

〔即時新聞／綜合報導〕受霸王級寒流影響，合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺路段路面結冰，公路總局宣布，今天（11日）下午5點後實施道路封閉，12日清晨將視情況重新開放。

公路總局表示，台14甲線29K（昆陽）至39K（小風口）路段路面積雪結冰未退，從18K（翠峰）至41K（大禹嶺）路段，今天傍晚5點起至明天上午7點實施道路封閉管制，明天將視情況決定是否開放。

公路總局呼籲，用路人如非必要勿進入山區，並隨時注意公路兩側的公路資訊看板（CMS），並利用公路總局及警廣等即時路況。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台14甲線 合歡山 寒流 道路結冰
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：合歡山道路結冰 台14甲翠峰至大禹嶺晚間封閉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.