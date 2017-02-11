合歡山道路結冰 台14甲翠峰至大禹嶺晚間封閉

公路總局今下午5時至明天清晨7時於18K翠峰至41K大禹嶺路段實施封閉。（資料照，記者佟振國攝）

2017-02-11 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕受霸王級寒流影響，合歡山台14甲線翠峰至大禹嶺路段路面結冰，公路總局宣布，今天（11日）下午5點後實施道路封閉，12日清晨將視情況重新開放。

公路總局表示，台14甲線29K（昆陽）至39K（小風口）路段路面積雪結冰未退，從18K（翠峰）至41K（大禹嶺）路段，今天傍晚5點起至明天上午7點實施道路封閉管制，明天將視情況決定是否開放。

公路總局呼籲，用路人如非必要勿進入山區，並隨時注意公路兩側的公路資訊看板（CMS），並利用公路總局及警廣等即時路況。