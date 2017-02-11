澎湖鬧元宵揭開序幕 民眾趕場不畏冷
2017-02-11 18:42
馬公山水上帝廟金靈龜王，在迴轉台上讓民眾參觀。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日是元宵節！澎湖各廟宇鬧元宵活動正式揭開序幕，地方政要立委楊曜、縣長陳光復及議長劉陳昭玲等人，也馬不停蹄趕場為各地廟宇剪綵揭幕，雖然入夜後氣溫僅個位數，卻未澆熄民眾熱情，又適逢假日，各廟宇都人潮不斷。
元宵節率先起跑的烏崁靖海宮，今日在廣場舉辦「澎湖元宵乞龜幸運樂」活動，縣府與遠航特別以澎湖「乞龜」為主題規劃一系列的節目。安排「2017遠航桌曆」2月份代言人呂亞莉，率領6位美麗的空姐前往澎湖與民眾近距離互動玩遊戲，現場活動除了有「乞龜拳比比樂」、「乞龜燈謎猜猜樂」、「乞龜銘點疊疊樂」、「乞龜大胃王吃吃樂」等趣味競賽。
另外眾所矚目的澎湖黃金龜王，山水上帝廟338兩金靈龜、鎖港北極殿270兩黃金龜王都亮相，由於龜體愈來愈大，除了主龜之外，上帝廟金靈龜王以下金蛋方式、鎖港黃金龜王則帶2隻小龜，分散金龜價值愈來愈高的風險，而去年金靈龜得主陳至通、黃金龜王得主洪亦宣都表示今年要續請回家。
縣長陳光復表示，元宵節是台灣重要宗教慶典，全國四大元宵民俗「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」，乞龜是澎湖特有的文化活動，歡迎遊客元宵來澎湖乞龜祈福，帶動觀光蓬勃發展。議長劉陳昭玲表示，元宵節全台灣皆辦理熱鬧活動，乞龜是澎湖有別於台灣的文化活動，祝福民眾都能順利乞到金龜。
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