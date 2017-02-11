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台灣雖美卻常有人亂丟垃圾！ 吳鳳看了直搖頭

象鼻岩是知名的拍照景點，許多民眾常前往旅遊。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-02-11  23:05

〔即時新聞／綜合報導〕位於新北市瑞芳區的象鼻岩海岸有著知名美景，但土耳其籍藝人吳鳳昨在臉書分享影片指出，台灣雖然是個漂亮的地方，但不管是到哪裡都容易看到有人亂丟垃圾，他日前到象鼻岩又看到岩石的縫隙間被丟了各種垃圾，讓人看了就覺得難過。

吳鳳是於昨晚間在臉書貼出一段長約1分鐘的影片，影片中指出，他先前到象鼻岩拍攝節目時，發現該處很容易看到被遊客棄置於地的垃圾，而他只花短短兩分鐘就撿拾不少垃圾，甚至還有不知是誰遺落的衣服，讓人看了直搖頭。

據吳鳳指出，台灣雖然很漂亮，但他不管是上山還是去任何一個地方，總還是會看到有人亂丟垃圾，讓他都忍不住「藍瘦香菇」，並指「亂丟垃圾的人不屬於這個地球」，因此他拍下這段影片，希望能呼籲民眾愛惜自己的土地。

相關影片請見：

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  • 土耳其籍藝人吳鳳昨在臉書分享影片指出，台灣雖然是個漂亮的地方，但不管是到哪裡都容易看到有人亂丟垃圾。（圖擷自吳鳳 Rifat臉書）

    土耳其籍藝人吳鳳昨在臉書分享影片指出，台灣雖然是個漂亮的地方，但不管是到哪裡都容易看到有人亂丟垃圾。（圖擷自吳鳳 Rifat臉書）

  • 吳鳳日前到象鼻岩時看到岩石的縫隙間被丟了各種垃圾，讓人看了就覺得難過。（圖擷自吳鳳 Rifat臉書）

    吳鳳日前到象鼻岩時看到岩石的縫隙間被丟了各種垃圾，讓人看了就覺得難過。（圖擷自吳鳳 Rifat臉書）

  • 吳鳳只花短短兩分鐘就撿拾不少垃圾，甚至還有不知是誰遺落的衣服，讓人看了直搖頭。（圖擷自吳鳳 Rifat臉書）

    吳鳳只花短短兩分鐘就撿拾不少垃圾，甚至還有不知是誰遺落的衣服，讓人看了直搖頭。（圖擷自吳鳳 Rifat臉書）

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