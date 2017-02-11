橄欖球大叔亂入推廣運動 企業捐球續圓夢
2017-02-11 18:44
何明毅與孩子們玩橄欖球。（記者林宜樟攝）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕熱愛橄欖球的嘉義縣體育會橄欖球委員會總幹事何明毅，3年來推動橄欖球運動，曾環島用「亂入拍照」的方式引起民眾興趣，更不計報酬在嘉義縣多間小學帶著孩子玩橄欖球，被稱為「橄欖球大叔」。
但國內橄欖球運動不興盛，孤單的他一度想停下來，利宇工業公司認同他的理念，捐贈20萬元購買2百顆橄欖球給何明毅，今天還舉辦橄欖球友誼賽，讓他更有力量推廣熱愛的運動。
何明毅今天帶著福樂、松山國小及大吉國中的孩子與台南小鯊魚兒童橄欖球隊在東石漁人碼頭進行「USport運動‧生活橄欖球友誼賽」，孩子們在沙灘、草原上追逐競技，不少遊客看到都很好奇，「是橄欖球比賽，好有趣」。
2年多前，何明毅與友人農夫攝影師黃名毅環島推廣橄欖球運動，拍攝一系列趣味照片，網友反映熱烈；除了拍照，他自己跑到許多學校毛遂自薦，希望校方讓他教孩子橄欖球，不計報酬，連器材球具都自己準備，至今已有多校學童受他指導學習橄欖球。
何明毅平常種植芭樂，獨自推動橄欖球很艱難；利宇工業執行經理鄭黃忠說，橄欖球運動在國內並不普及，看到何明毅有如義工帶著孩子練習橄欖球，深受感動，「一個人的力量很小，一群人的力量很大」，決定贊助購球推廣。
何明毅說，每次想停下來時就有人支持讓他繼續下去，看到孩子玩橄欖球時的笑容，再困難也要突破，未來想跨校組成社區橄欖球隊，讓更多人認識橄欖球；嘉義縣體育會橄欖球委員會主委陳柏麟說，感謝利宇企業拋磚引玉，協助推廣橄欖球，希望能有更多人投入這項有趣的運動。
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