南投全台最大米糕桃重達1.2萬台斤 萬人吃平安

南投縣名間鄉受天宮「元宵米糕桃．萬人吃平安」活動，今日元宵節熱鬧登場。（記者謝介裕攝）

2017-02-11 18:27

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮元宵節重頭戲「元宵米糕桃．萬人吃平安」活動，今日在信眾挑米糕體會先民篳路藍縷的墾荒精神下揭開序曲，隨後，將號稱全國最大、重達1萬1988台斤的米糕桃進行開香揭桃儀式，並分送信眾品嘗。

廟方說，基於場地、設施、養生觀念等種種考量，此次米糕桃為20年來首度未增長，但對信眾祝福之意依舊不變，希望大家吃了平安桃後，雞年都能大吉大利行大運。

下午2時許，在鑼鼓陣等陣頭鑼鼓喧天中，縣長林明溱、受天宮管理委員會主委許瑞斌等人，以挑夫裝扮帶領著信眾挑著米糕桃，從迎賓門集合地點，隨著先民墾荒足跡步行約500公尺來到廟埕。

隨後，縣長林明溱等人循古禮進行揭桃及分桃儀式，並將米糕桃切成一塊塊分送，吸引來自全國各地的信眾排隊等候，將會場擠得水洩不通，拿到米糕桃後，信眾個個吃的開心不已，入夜後，則有猜燈謎晚會，不但將元宵熱鬧氣氛推至最高點，也為今年春節畫下完美句點。

受天宮管理委員會表示，受天宮供奉的主神就是民間神話故事裡頭腳踏蛇與龜的玄天上帝，俗稱「帝爺公」，創建於清順治14年（西元1657年），迄今已有360年歷史，當時交通不便利，民眾總是將供品放在竹簍或竹籃裡頭挑上山朝聖，舉辦該活動也是希望大家能效法先民吃苦耐勞精神，不要被景氣寒冬打倒。

該活動自86年起開始舉辦，當時米糕桃重量僅500台斤，之後，在信眾許願、還願下不斷「長大」，但今年米糕桃重量與去年一樣，維持在1萬1988台斤，但仍是全台最大的米糕桃。

管理委員會主委許瑞斌說，該米糕桃成長的速度若過快，恐無足夠的空間可容納，廟方與信眾溝通後，遂達成「2年成長1次」的共識，有機會也會考慮申請挑戰最大米糕桃的金氏世界紀錄，並強調，米糕桃將讓大家「吃免驚」，發送工作將持續至12日發完為止。