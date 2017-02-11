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詔安客元宵「摜雞酒」 肥雞過磅來比重

2017-02-11  18:44

〔記者陳燦坤／雲林報導〕崙背鄉羅厝村流傳已久的詔安客元宵「摜（提）雞酒」今天登場，村民家有男丁誕生或新婚夫婦，都提著肥雞到三界公爐主家裡過磅以重量論輸，為了鼓勵生育，今年社會開放有意願民眾參加。

今天下午5時一到，詔安客元宵重頭「摜雞酒」便在三界公爐主李慶隆住處揭幕，村民提肥雞及一瓶米酒前來，將肥雞放在磅秤過重，第一名得主可獲得獎金；李慶隆表示，這項習俗流傳已久，過去村民家裡辦喜事或誕生男丁，一定參加比賽，結束後這些雞便烹煮大家分享。

社會組比賽成績剛揭曉，由村民李合銅的肥雞以6.2公斤奪冠，獲得獎狀一張。

崙背鄉代洪如萍指出，近年來羅厝村生育率下滑，新生兒去年僅7位，今年只有5位，還有一年才3位，為鼓勵生育，今年社會組開放民眾參加，也希望傳承日益勢微的文化傳統。

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  • 崙背鄉羅厝村詔安客「摜雞酒」習俗，在地方流傳已久。（記者陳燦坤攝）

    崙背鄉羅厝村詔安客「摜雞酒」習俗，在地方流傳已久。（記者陳燦坤攝）

  • 崙背鄉羅厝村「摜雞酒」今登場，村民參與踴躍。（記者陳燦坤攝）

    崙背鄉羅厝村「摜雞酒」今登場，村民參與踴躍。（記者陳燦坤攝）

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