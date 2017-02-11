台灣燈會員警休息室如「難民營」 網友：辛苦了！

網友貼照片指出，前來支援燈會的員警休息夜宿處看似簡陋、宛如來到「難民營」。（圖擷取自爆料公社）

2017-02-11 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會虎尾主燈區將於今晚（11日）點燈，許多民眾不畏寒流來襲，前往賞燈。有網友在臉書社團「爆料公社」貼照片指出，警察前來支援花燈勤務，但員警休息夜宿處看似簡陋、宛如來到「難民營」，令不少網友紛紛直呼辛苦了！

雲林縣28年來首度主辦台灣燈會，其規模為歷年最大，人力所需也極大，現場除了志工在場協助，雲林縣警局也向中央申請支援，包括保一、保四總隊及外縣市員警，前來雲林燈會支援。

有網友就貼出一張攝於雲林縣警察局體技館的照片，指保一總隊警察支援花燈勤務，但員警休息夜宿處所看似簡陋，宛如來到「難民營」，令不少網友紛紛表示「辛苦了！注意保暖」、「辛苦了！寒流耶！」、「記得要穿保暖一點…加油」、「感謝為秩序默默付出的你們」