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臺北燈節「西城嘉年華大遊行」 11日晚間熱鬧登場

2017臺北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」11日晚間熱鬧登場。（記者簡榮豐攝）

2017-02-11  18:57

〔記者簡榮豐／台北報導〕2017臺北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」11日晚間熱鬧登場，長達7百公尺的遊行隊伍，有藍鵲、楊桃冰、壽司、菠蘿麵包等美食造型花車及高八公尺「萌版林默娘」花車與表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。

2017臺北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」11日晚間熱鬧登場，長達7百公尺的遊行隊伍，有藍鵲、楊桃冰、壽司、菠蘿麵包等美食造型花車及高八公尺「萌版林默娘」花車與表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

楊桃冰造型花車。（記者簡榮豐攝）

各式造型花車吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

各式造型花車吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

各式造型花車吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

各式造型花車吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

各式造型花車吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

表演團隊場面盛大熱鬧，吸引民眾湧入欣賞。（記者簡榮豐攝）

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