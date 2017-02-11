花蓮鴨檢出H5亞型禽流感 宜縣屠宰場消毒並銷毀

2017-02-11 17:39

〔記者吳欣恬／台北報導〕2月5日花蓮玉里拾獲、檢出H5N6新型高病原禽流感的死亡禽鳥，防檢局監測周圍3公里內的9場鴨場和10場家庭養殖場，採樣後送檢，確切結果尚未出爐。

但在2月6日防檢局召開專家會議，禁止花蓮鴨鵝運送至其他縣市屠宰前，9鴨場其中之一，已運出一批約2、3千隻的鴨至宜蘭縣屠宰場，採樣送檢後，傳出已初步檢出H5亞型高病原性禽流感，但病毒量少，尚未完成定性。

宜蘭屠宰場已完成全面清空消毒，該批鴨屠宰凍存後已銷毀。

防檢局指出，如果經過定性確認為H5N6新型高病原禽流感、或是病毒量太少無法定性，這兩種情況下都會進一步提高現有的防疫層級，擴大監測周圍5公里內的禽場。

目前防檢局也尚未查出該隻禽鳥的來源，如最後查不出來源，則推測是自家庭是養殖場的機會為大。

而到底該隻禽鳥是鴨是鵝，仍待DNA鑑定結果，防檢局雖強調不影響防疫，且強調是經農委會副主委黃金城、畜產試驗所副所黃振芳、以及遺傳育種組組長吳明哲等人的判斷，但也透露當初專家有提及「看照片難百分之百確定」。