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寶山新城慶元宵 舉辦一年一度「打中午」

新竹縣寶山鄉今天舉辦「打中午」慶祝活動。（記者黃美珠攝）

2017-02-11  17:21

〔記者黃美珠／新竹報導〕 新竹縣寶山鄉新城村傳承近200年、入選為客庄12大節慶的「打中午」，今天輪值回到慶典發源地、由「十䰗」居民負責挑擔供來客食福。雖然當地只剩下70幾戶民家，且因辦理的地點移師，改在人口比較密集的新豐宮附近舉辦，多少分散了信眾的慶祝活動，但不影響來客參與度，依舊熱鬧滾滾。

接近中午，寶山鄉鄉親、當地的外籍配偶及客庄社團等所組成的挑擔隊伍陸續進場，擺出特色美食，供遶境、隨香人員、當地信眾和遊客「食福」。

縣長邱鏡淳、立委林為洲、副議長陳見賢都親自到場參加挑擔造勢。

寶山鄉長邱坤桶說，「打中午」這活動源自清道光年間，信眾祈求神明驅逐瘟疫，以致後世每到農曆正月15日元宵節之際就會舉辦神明遶境祈福活動。

中途於聚落人口集中地區徒步遶境，沿途商家設香案祈福，能夠近距離感受遶境神轎、陣頭祈求神祇護佑鄉民。

居民擇在遶境期間，自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出特色美食給大家「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

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  • 新竹縣寶山鄉今天舉辦「打中午」慶祝活動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣寶山鄉今天舉辦「打中午」慶祝活動。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣長邱鏡淳（右4）、立委林為洲（右5）、副議長陳見賢（右2）、寶山鄉長邱坤桶（左2）等，今天一起替寶山新城的「打中午」挑擔造勢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（右4）、立委林為洲（右5）、副議長陳見賢（右2）、寶山鄉長邱坤桶（左2）等，今天一起替寶山新城的「打中午」挑擔造勢。（記者黃美珠攝）

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