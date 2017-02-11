| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

移動式交通空品監測車 提升監測機動性

2017-02-11  17:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府環保局為掌握交通要道的空氣品質變化趨勢，做為擬定移動汙染源管制策略的參考，去年編列2740萬元預算，打造全國首部「移動式交通空氣品質監測車」，並於去年5月正式上路，它不僅具備機動性，監測內容也更完整。

環保局指出，台中市汙染源，除了中國大陸霾害逸散及大型工廠排放汙染外，都會區移動式汙染源包括大貨車、自用車及機車等交通工具廢氣排放，同樣是空氣品質惡化主因之一。

台中市目前有2部移動式空氣品質監測車，一部專門監測交通汙染，通常會置放在交通流量大的地方；另一部是專門偵測揮發性有機物和異味，通常會依照陳情案件做兩週以上的長期監測。

「交通空品監測車」相較「空品監測車」功能更加多元完備，其內部的監測儀器，可解析交通工具產生的揮發性有機物苯、細懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物及碳氫化合物等汙染物，更增設氣膠成分監測儀及重金屬連續監測儀器，讓監測資料更加完整。

移動式交通空品監測車啟用後，先在台灣大道和安和路口監測3個月，當時是空品良好季節，監測結果並未出現太大異常。8月移至中清路和環中路口監測6個月，因已進入空品不良季節，上下班時段嚴重異常。目前移至北屯區仁美國小門口進行第3階段偵測。

專測揮發性有機物和異味的空品監測車，曾測出后里正隆紙廠硫化氫濃度異常，稽查人員針對異常部分做進一步採樣檢查，成功稽查到該廠硫化氫超標，依法裁處，為市民健康把關。

廣告
  • 移動式交通空品監測車不僅具備機動性，監測內容也更完整。（記者黃鐘山攝）

    移動式交通空品監測車不僅具備機動性，監測內容也更完整。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中部空污 移動式交通空品監測車 空品監測車 空氣品質 空氣品質監測 空污
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：移動式交通空品監測車 提升監測機動性


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.