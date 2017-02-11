移動式交通空品監測車 提升監測機動性

2017-02-11 17:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府環保局為掌握交通要道的空氣品質變化趨勢，做為擬定移動汙染源管制策略的參考，去年編列2740萬元預算，打造全國首部「移動式交通空氣品質監測車」，並於去年5月正式上路，它不僅具備機動性，監測內容也更完整。

環保局指出，台中市汙染源，除了中國大陸霾害逸散及大型工廠排放汙染外，都會區移動式汙染源包括大貨車、自用車及機車等交通工具廢氣排放，同樣是空氣品質惡化主因之一。

台中市目前有2部移動式空氣品質監測車，一部專門監測交通汙染，通常會置放在交通流量大的地方；另一部是專門偵測揮發性有機物和異味，通常會依照陳情案件做兩週以上的長期監測。

「交通空品監測車」相較「空品監測車」功能更加多元完備，其內部的監測儀器，可解析交通工具產生的揮發性有機物苯、細懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物及碳氫化合物等汙染物，更增設氣膠成分監測儀及重金屬連續監測儀器，讓監測資料更加完整。

移動式交通空品監測車啟用後，先在台灣大道和安和路口監測3個月，當時是空品良好季節，監測結果並未出現太大異常。8月移至中清路和環中路口監測6個月，因已進入空品不良季節，上下班時段嚴重異常。目前移至北屯區仁美國小門口進行第3階段偵測。

專測揮發性有機物和異味的空品監測車，曾測出后里正隆紙廠硫化氫濃度異常，稽查人員針對異常部分做進一步採樣檢查，成功稽查到該廠硫化氫超標，依法裁處，為市民健康把關。