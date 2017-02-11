元宵「乞龜」 慈鳳宮「金龜王」今年增為6隻

2017-02-11 17:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是元宵節，屏東市慈鳳宮舉辦乞龜賜福保平安活動，價值11萬元的2台兩重的「金龜王」今年增加為6隻，比去年增加一倍，慈鳳宮總幹事鄭宇伶說，由於乞「金龜王」的人數增加，今年廟方才特別增購，只要擲筊徵得媽祖同意，支付費用後就能請回家供奉。

元宵「乞龜」是慈鳳宮傳統祭典活動，以往平安龜都是花生糖等食品做成，在大殿擺上1至10台斤不等的平安龜，讓民眾擲筊，經過媽祖同意允筊一次就能請回呷平安。但現在最受矚目的則是透明櫥窗內金光閃閃的黃金龜，重量從5分至2兩不等，吸引了不少商家及信眾前來乞龜。

今年的「金龜王」比照去年重量仍是2台兩，但是奉金則是從去年的10萬8千元增加為11萬元，數量也從3隻增為6隻，今年因為是雞年，廟方還特別製作了一個黃金的金雞飾品，相當討喜，吸引了眾人的眼光。