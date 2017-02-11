| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

元宵「乞龜」 慈鳳宮「金龜王」今年增為6隻

2017-02-11  17:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是元宵節，屏東市慈鳳宮舉辦乞龜賜福保平安活動，價值11萬元的2台兩重的「金龜王」今年增加為6隻，比去年增加一倍，慈鳳宮總幹事鄭宇伶說，由於乞「金龜王」的人數增加，今年廟方才特別增購，只要擲筊徵得媽祖同意，支付費用後就能請回家供奉。

元宵「乞龜」是慈鳳宮傳統祭典活動，以往平安龜都是花生糖等食品做成，在大殿擺上1至10台斤不等的平安龜，讓民眾擲筊，經過媽祖同意允筊一次就能請回呷平安。但現在最受矚目的則是透明櫥窗內金光閃閃的黃金龜，重量從5分至2兩不等，吸引了不少商家及信眾前來乞龜。

今年的「金龜王」比照去年重量仍是2台兩，但是奉金則是從去年的10萬8千元增加為11萬元，數量也從3隻增為6隻，今年因為是雞年，廟方還特別製作了一個黃金的金雞飾品，相當討喜，吸引了眾人的眼光。

廣告
  • 金光閃閃的大金龜最受到矚目。（記者葉永騫攝）

    金光閃閃的大金龜最受到矚目。（記者葉永騫攝）

  • 今年除了大金龜外，還有金雞飾品。（記者葉永騫攝）

    今年除了大金龜外，還有金雞飾品。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 乞龜 乞龜擲筊 屏東市慈鳳宮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：元宵「乞龜」 慈鳳宮「金龜王」今年增為6隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.