台中孔廟首場祈福許願 結合元宵開運

2017-02-11 17:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕孔廟今天舉辦今年首場祈福許願活動，結合元宵節以「孔廟開運，雞祥納福」為主題，由副市長擔任主祭官在大成殿廣場帶領1200名學子依古禮上香許願，並進行猜字謎、智慧球遊戲，期盼開運搶先機、智慧過人，隆重又熱鬧。

雖然距離5月國中學測、7月高中指考有一段時間，孔廟選在小過年元宵節，在開春期間為各學子祈福開運，大成殿也特別開放參觀。

典禮由副市長張光瑤、民政局長蔡世寅分別擔任主、陪祭官，帶領學子進入大成殿向先師、先聖先賢上香祭拜，許願祈福1分鐘、唸許願文，全程依循古禮，完成祈福許願儀式。

儀式後學子和家長親友在殿外體驗開運闖關遊戲、猜字謎、玩智慧球，孔廟也送上經過加持的開運組，有代表福氣的葫蘆形狀祈福許願卡、智慧筆外，還有孔廟開運護照，張光瑤也勉勵學子像孔子勤奮好學，祝福搶得先機、好運連連。

孔廟表示，準備1500百份開運組已送鑿，但是廟裡平日都有準備許願卡，民眾來孔廟許願祈福一樣能寫許願卡、掛上許願台，獲孔子保佑，第2場祈福許願在11月。