台中孔廟首場祈福許願 結合元宵開運
2017-02-11 17:17
〔記者蔡淑媛／台中報導〕孔廟今天舉辦今年首場祈福許願活動，結合元宵節以「孔廟開運，雞祥納福」為主題，由副市長擔任主祭官在大成殿廣場帶領1200名學子依古禮上香許願，並進行猜字謎、智慧球遊戲，期盼開運搶先機、智慧過人，隆重又熱鬧。
雖然距離5月國中學測、7月高中指考有一段時間，孔廟選在小過年元宵節，在開春期間為各學子祈福開運，大成殿也特別開放參觀。
典禮由副市長張光瑤、民政局長蔡世寅分別擔任主、陪祭官，帶領學子進入大成殿向先師、先聖先賢上香祭拜，許願祈福1分鐘、唸許願文，全程依循古禮，完成祈福許願儀式。
儀式後學子和家長親友在殿外體驗開運闖關遊戲、猜字謎、玩智慧球，孔廟也送上經過加持的開運組，有代表福氣的葫蘆形狀祈福許願卡、智慧筆外，還有孔廟開運護照，張光瑤也勉勵學子像孔子勤奮好學，祝福搶得先機、好運連連。
孔廟表示，準備1500百份開運組已送鑿，但是廟裡平日都有準備許願卡，民眾來孔廟許願祈福一樣能寫許願卡、掛上許願台，獲孔子保佑，第2場祈福許願在11月。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國防部長下令 私闖機場無人機一律擊落
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 投1300自來水用戶 啟動改善
- 憶鄭南榕推動平反228 葉菊蘭：都是血與淚
- HBL》北一女、南山 明日各自努力搶最後一席4強
- 入冬最強寒流 男子拜拜後猝死
- 模特兒不是原罪 陳庭妮：我不是花瓶！
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊且戰且走 盼能打滿5場
- 小繆思 靈感
- 散播地震不實倒樓照 男子與女學生落網
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 菲型男主持人 吃透全台 招牌節目取景 社群分享獲共鳴
- 過了34年 經典犯罪暴力片《疤面煞星》將重啟翻拍上映！
- 亞洲門戶交流賽》對羅德單場雙響 王柏融稱運氣好
- 3天按對講機23次 擾眠惡鄰遭判拘役100日
- 降低免繳黨費門檻 洪秀柱：胡志強提議
- 善後清潔用事務費 學校質疑
- 詹啟賢抵澎拉票 前縣長賴峰偉現身力挺
- 科技業CEO好能忍 交往辣模2年沒做愛
- 高雄捷運車廂失火？網路謠言啦
- 協調產生新黨魁 詹啟賢：殘害民主
- 亞洲門戶交流賽》遞補參賽卻開轟 林政億拚開季上一軍
- 劉德華心繫港鐵縱火案 發聲為傷者祈福
- 焦點評論》追討不當黨產 永無止境
- 翠鳥潛入池塘抓魚 遭冰封成美麗的悲劇
- 林心如愛女滿月 甜曬一家三口大眼Q萌照
- NBA》吉祥物殺手羅培茲又來了！太陽吉祥物慘遭放倒（影音）
- 為何安倍如此敬重川普？日媒：他有「3怕」！
- 高爾夫》圓石灘配對賽第2回合又沒打完 潘政琮高於標準桿6桿
- 菲律賓6.7強震 增至4死108傷
- 印度男孩罹患怪病 沒有傷口卻會七孔流血
- 人安台東站訪街友 啟動臨時夜宿
- （嘉市）嘉興宮春節送彩券 4年3度中百萬
- 遭元配告通姦 小三亂咬情夫性侵
- 候車亭增太陽能、照明 偏遠優先
- NBA》6年多前推文被認為批詹皇轉隊 杜蘭特鄭重澄清...
- 八斗高中全面免試 臨時「喊卡」
- 偶像女團成員搞定20歲嫩弟 交往1年就結婚
- 若影響比賽 閻總觸運彩條例更麻煩
- 雙詹拆夥！大詹合拍辛吉絲 拚大滿「冠」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中孔廟首場祈福許願 結合元宵開運
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分