中市設交通空品監測站 加強管制汽機車汙染
2017-02-11 17:04
台中市設第一座固定式交通空品監測站，加強管制汽機車汙染。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕交通空品監測更上層樓！繼全國首創移動式空品監測車後，市府再於大里區國光路與中興路口啟用首座交通空品監測站，環保局今日表示，特別增加PM2.5、臭氧、重金屬連續監測，有效掌握交通要道空品，相關數據做為制定下一步政策的擬定參考。
環保局表示，一般空品監測站設於四至五層樓高，主要監測大氣汙染物，交通空氣品質監測站設於地面，掌握汽機車所產生的空氣汙染物。交通空品監測車去年5月啟用上路，顯示交通空汙不但來自汽機車廢氣，還有行車揚塵。
環保局指出，為使監測資料更加完整，做為移動汙染源管制策略擬定參考，再啟用全市首座固定式交通空品監測站，並設於車流量龐大的大里區國光路與中興路口，鄰近台74線及環中東路，有效掌握轄區內交通要道的空氣品質狀況。
此監測站除可監測懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物外，更特別增加PM2.5、臭氧、重金屬（鉛、鎘、砷、汞等22種）連續監測儀器，使監測資料更加完整，並做為擬定移動汙染源管制策略參考，相關資料數據也會放在環保局網頁提供市民查詢。
對此，市議員林碧秀、張玉嬿齊聲說，汽機車這些「地面部隊」排放的顆粒更小，對人體危害更大，全國交通空氣品質監測站僅6站，樂見台中市政府先動起來，交通空品監測更上層樓。
張玉嬿、林碧秀又說，學校、寺廟規定懸掛空品旗，讓民眾一看便知道即時的空氣品質，但交通空品監測數據僅能在環保局網頁看得到，建議應連接大型顯示看板或APP等擴大宣導，讓更多用路人知道，若是空汙超標，甚至可以警告用路人避開該地區。
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