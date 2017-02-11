土水師傅中年轉業 布丁蛋糕打出知名度

2017-02-11 17:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕千萬不要錯過這「隱藏版」的美食！

彰化縣秀水鄉番花路車流很大，整天都是車水馬龍，必須要很眼尖，才能注意到店面有個非常不起眼的小招牌，寫著「布丁蛋糕專賣店」，店裡只賣「布丁蛋糕」，看起來就跟傳統古早味蛋糕差不多，原料只有砂糖、麵粉、植物油、鹽與雞蛋，但進入店內才發現，來買的人都是5個、10個的買。

「我本來是土水師傅！」布丁蛋糕老闆趙友順表示，因為做土水時候有受傷，大家建議應該轉行換個工作，剛好跟親友學做布丁蛋糕，經過無數次失敗與改良後，9年前決定跟越南老婆段氏寶珍一起改行賣布丁蛋糕。

趙友順年過中年轉業，起初因為店面並不起眼，他只好四處送人試吃，來建立口碑，連親友都幫忙買來請同事吃，終於打出小小知名度，本來店名是夫妻名字各取1個字，後來決定不夠響亮，就改名為「小美」，原因是「好記又好念」！

趙友順說，剛開始賣的時候，生意沒那麼好，老婆還要到工廠去打工，現在生意上了軌道，夫妻就專心一起做蛋糕，目前並沒有接受網購，希望每個人吃到他做的蛋糕，都有幸福的感覺。