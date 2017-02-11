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台南凌晨地震 維冠大樓旁店家想起去年餘悸猶存

2017-02-11  17:04

［記者劉婉君／台南報導］0206地震才剛滿週年，今天凌晨地牛再翻身，台南最大震度達6級，永康維冠金龍大樓旁的傢具行老闆于保煌，地震發生時還在店內，倉皇逃出戶外的同時，也想起去年的大地震，餘悸猶存，對於此次台南沒有重大災情傳出，直說「好家在！」

于保煌說，去年台南地震時，他和3名友人還在店裡消遣，當時一陣天搖地動後，他趕緊跑出店外，地震過後約4、5分鐘，維冠金龍大樓倒塌，整條道路塵土飛楊，根本看不見馬路對面，他立即通報消防隊。如今，維冠金龍大樓原址已變成臨時停車場，但想起當時的情景，于保煌還是覺得真是「太恐怖了！」

今天地震發生時，他也正和友人在店內，第一次只有微幅搖晃，眾人以為沒什麼，不料，沒多久就一陣猛烈晃動，感覺強度和去年差不多，大家馬上起身跑到屋外，「幸好搖的時間很短，大家都平安。」于保煌說。

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  • 台南永康維冠金龍大樓原址現為臨時停車場。（記者劉婉君攝）

    台南永康維冠金龍大樓原址現為臨時停車場。（記者劉婉君攝）

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