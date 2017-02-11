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武陵農場櫻花季開幕 三星首發車載客上山賞花

2017-02-11  17:09

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星到武陵賞櫻首發車今天出發，每名遊客拿到一份蔥油餅；武陵賞櫻活動期間，在三星鄉上車遊客均獲贈抽獎券，鄉公所預計3月10日抽獎，有民宿住宿券、安農溪泛舟免費體驗、騎乘式洛克馬、文創商品。

民國103年起，三星鄉推出「武陵賞櫻．三星出發」，鄉公所提供代為訂票服務，在三星鄉立綜合運動場設置轉乘搭車處，周邊空地開放停車，盼協助紓解搭車人潮。

「出發囉！」武陵農場今年櫻花季今天開幕，園區櫻花開得美不勝收，將持續到28日，三星鄉長黃錫墉一大早就到鄉立綜合運動場，迎接武陵賞櫻首發乘客，贈送三星蔥油餅；在三星鄉上車遊客，另有抽獎券，鄉公所抽完獎後，將在公所官網公布得獎名單。

黃錫墉說，武陵賞櫻專車上午7點半到三星鄉載客，下午5點返抵，屬於日歸小旅行，不妨抽空走訪長埤湖、安農溪、清水地熱等景點，鄉內民宿業者、商家推出優惠方案，憑三星至武陵農場車票，享有民宿7折，餐廳、小吃部與商店特定商品9折，詳請可洽公所網站。

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  • 武陵農場櫻花季開幕，活動持續到28日。（圖由石姓讀者提供）

    武陵農場櫻花季開幕，活動持續到28日。（圖由石姓讀者提供）

  • 三星到武陵賞櫻首發車今天出發。（記者江志雄翻攝）

    三星到武陵賞櫻首發車今天出發。（記者江志雄翻攝）

  • 三星鄉長黃錫墉（左）送給乘客蔥油餅。（記者江志雄翻攝）

    三星鄉長黃錫墉（左）送給乘客蔥油餅。（記者江志雄翻攝）

  • 武陵農場櫻花開得美不勝收。（圖由石姓讀者提供）

    武陵農場櫻花開得美不勝收。（圖由石姓讀者提供）

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