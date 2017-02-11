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台北燈節天冷心更冷 表演團體寒風中抖2小時

穿著單薄的表演者互相緊靠。（記者沈佩瑤攝）

2017-02-11  17:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「西城嘉年華大遊行」今晚五時在台北西區展開，主辦單位北市觀傳局規定表演團體最遲需要下午四點前完成報到，不少團體都選擇提前抵達，豈料，主辦單位竟沒有安排休息區，導致不少表演團體只能在13度的寒風中瑟縮發抖。

帶隊師︰萬一小朋友感冒 怎對得起家長

據了解，主辦單位雖緊急協調作為團體集合地點的福星國小開放教室，但有不少表演團體已經在寒風中抖了超過兩小時；即使是休息區開放後，仍有許多未接獲主辦單位通知的團體，四處詢問有沒有休息區，天冷心更冷。

表演團體之一、曾代表台北市參加雪梨奧運開幕的士林高商樂儀隊帶隊老師吳教練痛批，小朋友穿的表演服裝單薄，主辦單位要求提前報到，卻沒有安排休息區，讓小朋友只能在寒風中發抖、無處避寒，也沒有任何保暖的措施，「萬一小朋友感冒了怎麼對得起家長！」

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