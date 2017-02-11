平溪天燈節晚上登場 台日觀光意象主燈先睹為快

新北市政府11日舉行「平溪天燈節」，下午先公布天燈主燈。（記者方賓照攝）

2017-02-11 16:59

〔記者林欣漢／新北報導〕「北天燈，南蜂炮」平溪天燈節今天晚上在十分廣場登場，施放20呎台日觀光及金雞意象大型主燈，下午現場已齊聚上萬人準備一睹天燈冉冉升空的美景。

元宵節的平溪天燈與台南鹽水蜂炮齊名，今年象徵臺日交流意象的20呎大型主燈，燈面上精心繪製野柳女王頭、九份、淺草寺、晴空塔等台日熱門景點，由新北市平溪區十分國小與台北市日僑學校，合計超過上百名小朋友攜手繪製完成，盼以觀光旅遊交流讓台日關係有更多的可能性及永續性。

今年是雞年，主辦單位也準備一盞金雞造型應景主燈，下午試燈時吸引遊客搶先觀看，直呼可愛極了。另外，晚間日本秋田縣大仙市也將施放當地傳統天燈「太田火祭」，與台灣天燈相互輝映。

今天晚上6點，將分8波施放共1200盞天燈，雖然有寒流報到幸未下雨，早上已有不少民眾寫下「愛情如意」、「事業有成」等願望施放到天際，期許願望成真。

平溪天燈節主燈上精心繪製野柳女王頭、九份、淺草寺、晴空塔等台日熱門景點。（記者林欣漢攝）

金雞主燈亮相，民眾直呼超可愛。（記者林欣漢攝）

民眾施放天燈盼願望成真。（記者林欣漢攝）

民眾將事業有成等心願寫在天燈上，盼能上達天聽願望成真。（記者林欣漢攝）

今年平溪天燈節將施放20呎台日觀光及金雞意象大型主燈。（記者林欣漢攝）

今年是雞年，主辦單位也準備一盞金雞造型應景主燈。（記者林欣漢攝）

金雞主燈下午試燈時吸引遊客搶先觀看，直呼可愛極了。（記者林欣漢攝）