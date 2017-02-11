店家熱門時段 Google原來是這樣算出來的！

2017-02-11 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕利用Google搜尋引擎找尋店家資訊，可以順便得知人潮最多的時段，但你知道Google是如何算出所謂的熱門時段嗎？

根據《T客邦》報導，Google針對使用者的定位紀錄，來判斷熱門時段和停留時間，當該店家累積一定的造訪量後，Google就會在該店家的資訊中顯示熱門時段，倘若資訊不足，Google就不會顯示。

也就是說，Google計算熱門時段是全自動累積彙整，商家、網友並無法手動更改，因此熱門時段資訊可信度頗高，下回規劃行程就能利用這項工具避開人潮。

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《T客邦》你知道 Google 搜尋有個「店家熱門時段」嗎？這個時段又是怎麼算出來的呢？