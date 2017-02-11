台東市元宵聯合遶境下午展開 將熱鬧到深夜
2017-02-11 16:45
台東市元宵聯合遶境今天下午起展開，將持續到深夜。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］有70年歷史的台東市元宵聯合遶境今天登場，40家廟宇的陣頭下午集結出發，繞行市區，規模較往年縮小，熱鬧程度雖降低，但秩序也見改善，警方更布署快打部隊，嚴防陣頭再像去年群毆濺血。
今年的元宵遶境跟往年不同，主辦數十年的天后宮因多種因素棄辦，在台東市長張國洲與縣議員疾呼下，改由「台東市傳藝文化協會」接辦，並從傳統的遶境兩天，改為1天遶境，隔天定點表演，參與陣頭從往年最多70廟宇，縮減到只剩40，路線也大改變。
陣頭在四維路集結，照例由「報馬仔」徒步領頭出發，各路神偶、家將、神轎、花車藝閣遊街，在寒流中散播廟會熱力。
去年部分參與遶境宮廟成員發生滋事或及濺血鬥毆事件，影響活動秩序，引起各方撻伐，也差點造成傳統元宵遶境中斷，警方嚴加戒備，轄區台東分局全體動員，並協請90名義警、民防人員投入維護遶境活動秩序，於遶境路線重要路口部署員警及民力疏導交通並引導行進隊伍，且規劃布署快速打擊部隊，由縣警局派霹靂小組於台東分局、寶桑派出所等位置待命處理突發衝突事件，並分區塊派遣小隊隨隊伍遶境掌握狀況，迅速到場處置。
台東市長張國洲在遶境出發地親自督陣，除了向各陣頭問候致意，也拜託陣頭負責人一定要嚴密注意成員的舉動，遵守規範。他說，元宵遶境好不容易在今年保住，如果再有脫序現象，他也很難保証明年還能繼續辦下去了。
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