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台灣燈會首發幸福奇雞小提燈 民眾排隊領

2017-02-11  16:38

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會虎尾主燈區元宵首發幸福奇雞小提燈，遊客開心提燈去。

今天是元宵節，每年最受大小朋友喜愛的小提燈，今天下午在虎尾主燈區發放，大批民眾排隊領取，領到提燈的民眾各個雀躍歡喜，由雲林縣長李進勇送出的第一個提燈，由來自新竹縣竹東的楊小姐取得，早上9點就搭高鐵到虎尾燈區的她，開心地和勇伯合照。

李進勇說，今年取名為「幸福奇雞」的小提燈，是由設計師林佳葦創作，花樣設計以表現農村風情為主調，將雲林當地的農特產，繪製成雞身的可愛圖案，搭配五彩繽紛的羽毛，呈現一隻有特色、親和力十足的小雞提燈。

李進勇指出，幸福奇雞小提燈由交通部觀光局提供8萬盞，即日起到19日每天下午3點起，在虎尾主燈區近7號服務台（學府西路上）、近13號服務台（建成路與草笠劇場之間）及北港燈區近5號服務台（水道頭文化園區），提供民眾領取，每日限量發放，送完為止。

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  • 首發幸福奇雞小提燈，由來自新竹縣竹東的楊小姐（左）取得，開心和縣長李進勇（中）合照。（記者廖淑玲攝）

    首發幸福奇雞小提燈，由來自新竹縣竹東的楊小姐（左）取得，開心和縣長李進勇（中）合照。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會「幸福奇雞」小提燈每日限量發送，拿到的民眾各個開心不已。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會「幸福奇雞」小提燈每日限量發送，拿到的民眾各個開心不已。（記者廖淑玲攝）

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