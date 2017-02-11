寒流養殖魚皮皮挫 尚未傳出災情

2017-02-11 16:27

［記者黃旭磊／高雄報導］寒流冷吱吱，雲林以南養殖池防寒害，4天以來未傳災情。

農委會主委林聰賢今天（11日）到雲林縣口湖鄉等養殖池，關心文蛤、石斑及蝦禦寒情形，養殖戶將攝氏18-20度海水加入養殖池讓魚蝦保暖，並於魚塭北側搭蓋防風棚、增加水深，林聰賢感謝業者保暖得宜，並表示如有災損速向所轄公所申報，並撿除浮於水面魚體，防止水質惡化。

漁業署副署長黃鴻燕說，南部地區本週溫度於攝氏11-12度間，保暖得宜，各地尚未傳出災情。

口湖養蝦戶莊國顯於去年1月霸王寒流損失近2公噸成蝦，本週寒流前先捉2百斤蝦，並加水防寒。莊國顯說，蝦苗怕冷，去年損失實在太大，「聽到寒流能捉的先捉，希望減少損失。」

養殖魚種以虱目魚最不耐寒，高屏地區養殖業者也搭蓋防風棚、加深水深並加強越冬溝保溫，就怕魚苗凍死。高雄市海洋局長王端仁說，業者增加水位因應，各公所、漁會、協會、產銷班也協助減投飼料，多數永安及彌陀魚塭搭設防風棚，尚未傳出災情。

王端仁表示，虱目魚等魚種不耐寒，呼籲寒流期間避免擾動水體或驚動魚群，並暫停投餌，水溫若低於15度應提高水溫，減輕死亡威脅。