播撒波斯菊種籽 十九甲高灘地綠美化
2017-02-11 17:13
〔記者何宗翰／大里報導〕台中大里十九甲地區位於頭汴坑溪、大里溪匯流處，擁有美麗的水岸河川景觀，目前由立新環保志工隊及立德社區發展協會認養高灘地，今天立委何欣純邀請農委會種苗改良場輔導、地方社團協力，藉由播撒波斯菊綠肥種籽綠美化，改善貧瘠土壤恢復地力，逐步實現家園美化目標。
大里區公所區長周崇琦表示，響應市府水岸花都政策及明年台中花博活動，大里區將於頭汴坑溪與大里溪兩側高灘地，選擇適當地點做示範性花海景點營造。明天早上在內新橋旁高灘地也將播撒花籽，歡迎民眾參加。
認養單位立新環保志工隊、立德社區發展協會表示，十九甲地區為老舊社區居多，住宅區建築物密度高度發展且又缺乏整體的都市規劃，致公園綠地十分欠缺；十九甲同時也是大里區人口急速成長的區域，人口已近25000人，需要更多綠地，希望透過河岸高灘地綠美化，增加社區綠意視覺空間。
立委何欣純說，城市觀光文化形塑是一件很重要的事，雖然高灘地每年固定會遇上汛期，但仍有8、9個月的時間可以利用來做綠美化，透過持續不斷與民間團體合作舉辦環境營造活動，希望讓更多人看見十九甲得天獨厚的河川資源，感受河岸風光美景。
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