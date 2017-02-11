熱博元宵節送好禮 並有海馬餵食秀

2017-02-11 16:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是元宵節，屏東熱帶農業博覽會今天舉辦猜燈謎送好禮及彩色粉圓湯圓免費享用，而水產區則有海馬餵食秀等活動，縣長潘孟安在參觀後讚揚屏東的農漁民創新能力真讚。

潘孟安今天前往熱博園區與民眾歡慶元宵，不但現場製作天然彩色粉圓，並且和民眾同樂猜燈謎，答對者就能獲得豐富的獎品，並且到水產區體驗餵食海馬及參觀水草共生等技術所種出來的高經濟蔬菜，大讚農漁民的栽種技術。

潘孟安表示，屏東是全國水產養殖生產重鎮，石斑、泰國蝦及甲魚等在全國產量佔有重要地位，觀賞魚更是全國之冠，外銷到國外相當受到歡迎。尤其業者將海馬養殖開發成療癒商品，展現業界的創新與實力，深受歐美市場的歡迎，對於魚菜共生環境能夠種出好蔬菜，他也大加讚揚，認為農漁民真的不簡單，克服種種的困難發揮出更多的創意。

養殖業者為了讓遊客們有全新體驗，今年更規劃了每日限額海馬餵食體驗，每人次酌收50元體驗費用，並且還送限量版海馬頭飾，相當的吸睛，此外，為了讓遊客更接近漁村，了解漁村美麗的一面，因此特別企劃「養殖場訪場活動」，25日出團參觀，每人收取報名費300元，相關遊程及問題均在「屏東尚鱻FB」上公告。