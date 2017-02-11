如何知道年輕人能耐 謝哲青：從「訂便當」開始！
2017-02-11 23:57
旅遊作家謝哲青認為從「訂便當」這件事，就能看出年輕人的工作能力。（資料照，記者陳鳳麗攝）
〔即時新聞／綜合報導〕《經理人》雜誌日前訪問旅遊作家謝哲青，他認為現今年輕人擁有大學高學歷，但在工作態度上卻只想做大事，不做小事。所以他認為從「訂便當」就能看出年輕人的工作能力。
謝哲青從旅遊作家跨足電視圈後發現，不少年輕人憑藉著高學歷到電視公司中任職，但他告訴節目老闆，想要測試一個人能不能做大事，就請他從幫現場工作人員訂便當開始。
▲謝哲青建議老闆，若想知道新鮮人的工作能力，就讓他去「訂便當」。（資料照，記者趙世勳攝）
一個劇組或公司少說50人到上百人，要讓每個辛苦工作的同仁吃到好吃的一餐，又要能吃得舒服，是件不容易的事，除了要克服有些人的禁忌食物，更要掌握業者的送餐時間，又要讓劇組每個人能吃到餐點。
謝哲青表示，光是3個步驟「訂便當、叫便當、發便當」就可以看出一個人的實力。若這些事情都無法做好，就不用說交代他更重要的事。
▲藝人邰智源與小S先前也曾在節目中暢談如何訂好吃便當。（圖擷取自康熙來了）
其實公司及劇組的便當文化，不少名人都英雄所見略同，東森新聞主播韓佩穎也曾在接受《銘報》採訪中表示，從訂便當這件小事，就能看出一個工讀生的工作能力。藝人邰智源與小S也曾在節目中談及，2人強調如何訂到好吃便當，好的訂便當工作人員，更能讓劇組及主持人士氣大振。
相關連結請見：
有不少名人和謝哲青有相同看法，認為從訂便當這件小事就能看出人的工作能力。（資料照，記者葉永騫攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 英軍超強偽裝術！ 這張照片讓網友找的快崩潰...
- 廣告才子范可欽 近億豪宅法拍
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 比美日本越光米 台南市府推廣「台南16號」
- 私主張 成長需要改變
- 台啤防守失靈 末節才逆轉金酒
- 張學友撫肌摸胸 同志情侶玩親親
- 防水科技2.0 ECCO酷鞋穿越美一步
- 氣溫驟降 秧苗蓋「被子」防霜害
- 20萬桶核廢倒台灣海域？ 原能會追查
- 兩支台灣隊 中信、富邦最給力
- 中職》元宵節萊辦桌 寒冷中球迷相挺支持
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 招募青農 「返轉農學堂」開課囉
- 就算上萬點 散戶也沒份
- 瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 名人房產淪法拍 背後都有故事
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 何念兹收色情簡訊 誘露毛
- 朴子元宵踩街 送香爐提燈
- 經典賽赴澳移訓／台灣隊且戰且走 盼能打滿5場
- 《焦點評論》春燕傳訊
- 一家3口愛收藏 家像懷舊博物館
- 高雄國際馬拉松明開跑 42公里交管
- 參選宜縣長？ 吳澤成︰從未想過選舉
- 新北今3人「到院前心肺功能停止」 創寒流最低
- 桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕
- 隔代教養 她渴愛／飛蛾撲火交友太危險
- 淘汰衛冕軍淡商 南山還「4」有希望
- 稻作直接給付試辦 增列新營
- 剩二千元買一張刮刮樂 刮中一百萬
- 建立好關係 川普和安倍高球開打
- 三分球海淹能仁 南山「決」對沒問題
- 川習通話》總統府：台美維持密切聯繫
- 自由廣場》分校本校離多遠？
- 東南客運停駛五路線 二客運接駛
- （雲林）台灣燈會今登場 十大美燈必拍
- 周錫瑋今開畫展 朱立倫：一定去看
- 啟示錄 女也
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：如何知道年輕人能耐 謝哲青：從「訂便當」開始！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分