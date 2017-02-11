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如何知道年輕人能耐 謝哲青：從「訂便當」開始！

旅遊作家謝哲青認為從「訂便當」這件事，就能看出年輕人的工作能力。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-02-11  23:57

〔即時新聞／綜合報導〕《經理人》雜誌日前訪問旅遊作家謝哲青，他認為現今年輕人擁有大學高學歷，但在工作態度上卻只想做大事，不做小事。所以他認為從「訂便當」就能看出年輕人的工作能力。

謝哲青從旅遊作家跨足電視圈後發現，不少年輕人憑藉著高學歷到電視公司中任職，但他告訴節目老闆，想要測試一個人能不能做大事，就請他從幫現場工作人員訂便當開始。

▲謝哲青建議老闆，若想知道新鮮人的工作能力，就讓他去「訂便當」。（資料照，記者趙世勳攝）

一個劇組或公司少說50人到上百人，要讓每個辛苦工作的同仁吃到好吃的一餐，又要能吃得舒服，是件不容易的事，除了要克服有些人的禁忌食物，更要掌握業者的送餐時間，又要讓劇組每個人能吃到餐點。

謝哲青表示，光是3個步驟「訂便當、叫便當、發便當」就可以看出一個人的實力。若這些事情都無法做好，就不用說交代他更重要的事。

▲藝人邰智源與小S先前也曾在節目中暢談如何訂好吃便當。（圖擷取自康熙來了）

其實公司及劇組的便當文化，不少名人都英雄所見略同，東森新聞主播韓佩穎也曾在接受《銘報》採訪中表示，從訂便當這件小事，就能看出一個工讀生的工作能力。藝人邰智源與小S也曾在節目中談及，2人強調如何訂到好吃便當，好的訂便當工作人員，更能讓劇組及主持人士氣大振。

相關連結請見：

年輕人想做大事，從懂得「訂便當」開始！

有不少名人和謝哲青有相同看法，認為從訂便當這件小事就能看出人的工作能力。（資料照，記者葉永騫攝）

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相關關鍵字： 便當 小Ｓ 工作能力 年輕人 新鮮人 網搜 謝哲青 趣聞 邰智源 韓佩穎
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