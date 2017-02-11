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拍立得原來不用「甩」！告訴你什麼原因…

拍立得底片有不少愛好者，但你知道拍立得洗出來後不能「甩」嗎？（資料照，記者宋小海攝）

2017-02-11  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕不少人享受拍立得隨拍隨得的快感，但不少人總是會在拍立得洗出來後「甩一甩」，覺得能會比較快顯影，但現今的拍立得其實不能甩，要是甩得太大力，照片還可能會壞掉。

▲不少人拿到拍立得就習慣甩一甩，但現在的拍立得其實不能甩。（圖擷取自啾啾鞋影片）

Youtuber啾啾鞋拍影片告訴民眾，拍立得的底片真的不能甩，原來拍立得底片中含有顯影藥劑，藥劑在拍下後開始作用，藥劑從中間向上下移動，最後顯影出來。

▲原來現在的拍立得藥劑都夾到中間了，所以「甩」並不會讓影像更快顯影。（圖擷取自啾啾鞋影片）

之所以會有人甩拍立得底片，起源於最早期的拍立得，藥劑放在上層，照片拍出後需要將藥劑從照片上撕掉，藥劑在照片上有點黏，且透過甩的動作能讓藥劑變乾，才延伸到現在的「甩」拍立得習慣。

▲原來早期的拍立得藥劑在上層，還要將其撕開，才會有甩拍立得的習慣。（圖擷取自啾啾鞋影片）

相關影片請見：

原來現在拍立得的藥劑在中間，怎麼甩都不會有差，還可能會造成照片糊掉。（圖擷取自啾啾鞋影片）

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相關關鍵字： youtuber 冷知識 拍立得 搜奇 網搜 趣聞
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