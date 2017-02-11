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公民參與共融遊戲場選址 社福團體批北市府強推

2017-02-11  16:41

〔記者張凱翔／台北報導〕今上午北市府召開「Play for All」共融遊戲場選址公民討論會，邀市民、社福與身心障團體討論全國首座共融遊戲場的地點。但參與團體表示，為了讓預算儘快編列，最後選圓山花博公園做共融遊戲場；但他們不滿市府開會只為了要大家當日選址，對配套方案資訊提供卻不充分、承諾也無法讓人信服，等於用公民投票規避政治責任。

市府提出大同區建成公園、中山區花博公園、南港區玉成公園及文山區的萬芳四號公園4個地點讓參與團體選址，與會公民將近70人，共36人投票，由花博公園得到32票獲選，社會局表示地點已訂案、將不再辦投票，今年底以前就會遊樂場就會完工啟用。

台灣身心障愛兒童權力推動聯盟發起人周淑菁說，從圓山捷運站走到花博公園要橫越中山北路，對身心障兒童來說很不方便，但市府對花博公園周邊交通的配套、醫療院所資源都完全沒掌握，但市府卻說要當日投票就做決定才方便做今年預算編列，現場也有民眾表達不滿，覺得資訊不充分就貿然做決定程序上有問題。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴說，雖然最後大家因為花博公園佔地較廣就投票給它，但市民現場也提出很多問題，如未來是否有圓山捷運至園區的交通接駁，無障礙廁所、醫療床的資源是否足夠，家長和兒童用餐地點會不會太遠等，市府都無法回答、做出會改善的承諾也難讓人信服。她另外質疑，短時間內大量設置共融遊樂園，會不會讓遊具罐頭化的情況再度發生？盼市府能一併考量。

聽障人協會代表則說，會議上各方團體意見都很多、要求很難一次滿足，還是先把地址選出來後問題再一步步解決就好；社會局則承諾，遊樂園建設的前、中、後期每階段都會邀集市民團體報告進度，並詢問有哪些地方需要改善，以達到真正的公民參與。

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  • 日前台北市長柯文哲承諾會建設大型共融式遊戲場，並納入公民討論。但今公民會議，卻遭團體批評市府並未做好公民討論的準備。（資料照，記者方賓照攝）

    日前台北市長柯文哲承諾會建設大型共融式遊戲場，並納入公民討論。但今公民會議，卻遭團體批評市府並未做好公民討論的準備。（資料照，記者方賓照攝）

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