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天冷懶得看病？天寒地凍急診人次反而大減

2017-02-11  15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕寒流來襲，中央氣象局氣象預報說，昨晚到今天是最冷的時候，醫院也擔憂就醫急診人數增加；不過根據衛福部統計，這兩天急診就診人次反而減少，僅是平常的八成左右。

健保統計全國就診人次，2月10日為1萬2975人次，2月9日為1萬3332人次，而上週同期（2月3日）達1萬6108人次，減少兩成左右。

醫事人員推估，大概是天氣太冷，都不想出門看病了。不過，心血管疾病患者就診人次反而增多，台灣高血壓學會理事長王宗道說，這幾天心肌梗塞患者暴增2到3倍，有高血壓病史者也有3到5成有血壓過高情況，成為心血管疾病發病高危群。

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  • 寒流來襲，急診人次反而大減，示意圖。（記者蔡淑媛攝）

    寒流來襲，急診人次反而大減，示意圖。（記者蔡淑媛攝）

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