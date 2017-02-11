天冷懶得看病？天寒地凍急診人次反而大減

2017-02-11 15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕寒流來襲，中央氣象局氣象預報說，昨晚到今天是最冷的時候，醫院也擔憂就醫急診人數增加；不過根據衛福部統計，這兩天急診就診人次反而減少，僅是平常的八成左右。

健保統計全國就診人次，2月10日為1萬2975人次，2月9日為1萬3332人次，而上週同期（2月3日）達1萬6108人次，減少兩成左右。

醫事人員推估，大概是天氣太冷，都不想出門看病了。不過，心血管疾病患者就診人次反而增多，台灣高血壓學會理事長王宗道說，這幾天心肌梗塞患者暴增2到3倍，有高血壓病史者也有3到5成有血壓過高情況，成為心血管疾病發病高危群。