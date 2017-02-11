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不畏寒流與地震 台南「藏金閣」搶寶熱

超級寒流來，台南環保局藏金閣拍賣會，依然吸引民眾來尋寶。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-11  15:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今天是入冬以來的超級寒流、凌晨強震有驚無險，台南市環保局回收拍賣的「藏金閣」，仍可見不畏風寒的民眾來尋寶搶好貨，100元木製小提燈全數賣空，從上萬元檜木家具到600元鋼琴，競標民眾此起彼落，共標出百餘件，所得23餘萬元。

今日拍賣會一開始，無須競標的100元木製小提燈，不到10分鐘全數銷售一空；而受了上個月4台鋼琴5000元的號召影響，慕名來競標的民眾不少，音質及外觀極好且底價3200元的鋼琴，在極多競標者競標之下，以2倍價7000元成交，標到民眾開心說，坊間二手鋼琴隨便也要2、3萬元，他賺到了。

另有環保局利用長期分批回收收集的材料，組成檜木珠寶櫃及五斗櫃、檜木掛飾燈籠等，作工細緻、也是熱銷，迷上檜木家具的黃姓市民看上，雖每個價錢均是上萬元，但他仍二話不說全數標下來，表示絕對值得收藏。

環保局表示，「藏金閣」的各式二手家具及資源回收物品，一直深受民眾喜愛，未來繼續努力創造每件二手家具新價值及創意，也呼籲民眾加強資源回收，讓垃圾減量達到最高效能，為我們自己的環境盡一份心力。

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  • 超級寒流來，台南環保局藏金閣拍賣會，依然吸引民眾來尋寶。（記者洪瑞琴攝）

    超級寒流來，台南環保局藏金閣拍賣會，依然吸引民眾來尋寶。（記者洪瑞琴攝）

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