寒流鬧元宵 警員不畏低溫忙宣導

2017-02-11 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市萬芳里辦公室在萬芳區民活動中心在昨晚元宵前夕舉辦元宵贈燈籠活動，轄區文山一分局也到場頂著寒風忙犯罪預防宣導。

警方說，現場除準備了精美的燈籠發放外，還有草山樂坊、韻律舞等表演活動，雖然北部最低溫下探10度，但仍吸引許多民眾排隊參加。

文山一分局萬芳派出所現場設立犯罪預防宣導攤位，員警除分送各類犯罪預防宣導文宣及宣導品，提醒民眾注意防竊（扒）、防搶、防詐騙外，並透過有獎徵答贈送精美小禮物的方式加深參與民眾對「反詐騙165專線」及「假冒公務機關詐騙」、「ATM解除分期付款」等詐騙集團常用手法的印象，在熱鬧氣氛中與里民們共同鬧元宵。