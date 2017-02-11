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百位外籍生體驗炸寒單 驚悚指數破表

巴西學生扮肉身寒單接受炮轟，下轎後表示不害怕。（記者黃明堂攝）

2017-02-11  16:03

［記者黃明堂／台東報導］來自19國的100位學生，今天下午到台東體驗炮炸寒單爺，雙方各有3兵將上陣扮肉身寒單，餘當炮手轟對方寒單；分兩大陣營，卻掀起數場混戰，不分敵我，炮火也在觀眾群中引爆，驚悚指數爆表。

台東市維持數十年的元宵聯合遶境是年度最重要民俗盛會，玄武堂第5年與普悠瑪扶輪社合辦全台外籍學生寒單體驗營，今年共有19國100位學生報名，加上工作團隊，總計有150人。

接受炮炸肉身寒單爺，赤裸上身，只著紅短褲，炮火則是手持柱香點燃排炮向寒單丟擲，在玄武堂團隊的指導下，他們不分男女，進行實戰炮炸，為增加可看性，分成兩大陣營，各由台灣扶輪社的總監領軍，各帶領兩位外籍學生輪番上轎扮寒單爺。

這場炸寒單原本規劃壁壘分明，甲方寒單上陣時，由乙方炮手擲炮，但有的因為害怕，有的因為太嗨，最後陷入混戰，炮轟起自自家人。

有的學生開炸前，高興的拿鞭炮起舞，但一開戰，腳邊都是炮，嚇得雙腳亂跳，也顧不得手上的香點觸他人。對觀眾來說，這群學生丟的炮是「不長眼的」，有的就地爆炸，有的丟入觀眾裡，十分恐怖。

這場共有美國、巴西及丹麥3國4位學生上陣，另外有位瑞士籍老外自告奮勇上場扮寒單，各經歷約30秒的轟炸，下轎後，都相當興奮。

玄武堂堂主李建智說，這對外國人來說，是一場生命震震撼教育，經過歷練，往後遇到困難，拿出寒單精神，就能迎刃而解。

外國學生當肉身寒單爺，接受炮轟。（記者黃明堂攝）

外國炮手拿著鞭炮亂丟一通，隨處爆火光。（記者黃明堂攝）

玄武堂辦外國生寒單體驗。（記者黃明堂攝）

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標題：百位外籍生體驗炸寒單 驚悚指數破表


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