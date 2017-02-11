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兩個行人燈號同向又綠、又紅 行人看了霧煞煞

2017-02-11  17:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市汐止區中正路禮門街口的行人號誌燈，往汐萬路方向同時出現可通行的小綠人、與禁止通行的紅燈號誌，讓人看了霧煞煞。

汐止人集團上午有網友PO文，新北市汐止區中正路、禮門街口號誌同時出現可行走的綠燈與禁止通行的紅燈，讓行人莫衷一是，引起網友關注。

轄區汐止派出所長鄭金德指出，往禮門街的號誌日前被大貨車撞歪後轉向。鄭說，被撞歪的行人號誌燈原本給禮門街方向行人看，被撞壞後轉往中正路方向，才會出現兩個行人燈號在同一個方向，卻一綠、一紅的號誌。

鄭說，他們已在上個月報新北市政府交通局儘速派員修復。

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  • 新北市汐止區中正路、禮門街同時出現可通行小綠人與禁止通行的禁行號誌，讓行人看得霧煞煞。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止區中正路、禮門街同時出現可通行小綠人與禁止通行的禁行號誌，讓行人看得霧煞煞。（記者林嘉東翻攝）

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